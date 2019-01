O ministro da Defesa, João Cravinho, criticou esta sexta-feira a decisão da TVI de convidar o líder do movimento de extrema direita Nova Ordem Social, Mário Machado, para o programa 'Você na TV'.

"Vivemos tempos complexos e é preciso ter a noção que uma atitude destas por parte da estação em causa não é muito diferente de quem ateia incêndios pelo prazer de ver as labaredas", escreveu o ministro na sua conta do Twitter.

Recorde-se que Mário Machado foi convidado no âmbito da rubrica ‘Dica de sua (In)Justiça’, do programa Você na TV. No entanto, uma conversa que seria apenas para debater um tema algo polémico, acabou por gerar muita contronvérsia, tendo o Sindicato dos Jornalistas anunciado, esta sexta-feira, que vai apresentar uma queixa contra a TVI junto do regulador e da Assembleia da República.

