Obrigado a ganhar frente ao Liverpool, o Manchester City entrou em campo com o português Bernardo Silva no onze. O jogador ex-benfica foi decisivo na vitória da equipa liderada por Pep Guardiola ao assistir Agüero para o primeiro golo do jogo.

Apesar de não ter marcado qualquer golo, Bernardo Silva é notícia pela enorme exibição que fez e, sobretudo, pelo recorde que alcançou na Premier League: correu 13,7 quilómetros.

No final do jogo o treinador espanhol estava rendido ao jogador português. "Ele fez tudo o que lhe pedimos. Ajudou-nos, ganhou todos os duelos. Mostrou-nos que para jogar futebol basta ser bom. Não é preciso ser grande e alto. Ele é incrível. Hoje foi... há muito que não via uma performance assim, em todos os sentidos. Com a bola, é preciso, limpo, inteligente. Saltava com o Van Dijk, ganhava duelos com ele. Um grande cumprimento para ele. Foi incrível".