A taxa de inflação média de 2018 foi de 1%, menos 0,4% do que havia sido apurado em 2017.

De acordo com os dados provisórios divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os preços no consumidor aumentaram 0,7% em dezembro, o que reflete uma descida da taxa de inflação de 0,9% face a novembro do mesmo ano.

A causa está maioritariamente nos produtos energéticos que registaram uma descida de 4,7% em novembro para 1,5% em dezembro. Seguem-se os setores da alimentação, álcool e tabaco, com uma descida de 0,1% para os 1,8%, e o dos serviços que se manteve estável nos 1,3%.