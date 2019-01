Esta sexta-feira, Jarmela Palos, ex-diretor do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SEF), foi absolvido de todos os crimes no âmbito do processo Vistos Gold. O antigo diretor do SEF era acusado de um crime de corrupção ativa e dois de prevaricação.

O Ministério Público tinha dado como provada a corrupção ativa deste arguido, pedindo para que fosse condenado a uma pena de prisão até cinco anos, podendo ser suspensa na sua execução, tendo admitido que o arguido poderia ser absolvido de um dos dois crimes de prevaricação.

Contudo, esta manhã, durante a leitura do acórdão, o juiz referiu que "tudo foi feito de acordo com os procedimentos do SEF", e que as alegadas irregularidades não estão relacionadas com "os factos que lhe sejam imputáveis", acrescentado que não foram feitos acordos que contrariassem o exercício das suas funções, dando como não provado de que o ex-diretor do SEF tenham acelerado a atribuição dos vistos gold.