O antigo presidente do Instituto de Registos e Notariado, António Figueiredo foi, esta sexta-feira, absolvido dos crimes de corrupção e recebimento indevido de vantagem no âmbito do processo Vistos Gold.

O Ministério Público (MP) tinha pedido para que António Figueiro fosse condenado a oito anos de prisão e, ainda, que durante dois a três anos ficasse suspenso das suas funções.

Castanheira Neves, advogado de defesa do antigo ministro Miguel Macedo, antes do início da sessão, em declarações aos jornalistas, mostrou-se confiante de que o seu cliente seria absolvido.

O ex-ministro é acusado de ter dado ordem a Manuel Palo, diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), para nomear um Oficial de Ligação para Pequim, com o objetivo de abrir portas a investidores chineses. ​É também acusado de ter favorecido a empresa de Lalanda e Castro, a Intelligent Life Solutions (ILS), para transportar doentes líbios e de pedir a Palos para garantir o tratamento e acelerar o processo de atribuição de vistos temporários. A acusação sustenta ainda que Miguel Macedo, alegadamente, terá feito uma ligação entre Jaime Gomes e Paulo Núncio - secretário de Estados dos Assuntos Fiscais - para que a ILS não pagasse IVA.

Macedo é ainda acusado de ter passado o caderno de encargos do concurso de gestão dos meios aéreos de combate aos fogos ao empresário Jaime Gomes.

O MP pediu para que o ex-ministro fosse condenado a cinco anos de prisão, com pena passível de ser suspensa na sua execução.

A decisão chega dois anos depois do início do julgamento - que arrancou a 13 de fevereiro de 2017 e contou com 73 sessões.