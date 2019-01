Assim perto do Paraíso

Esta semana fomos classificados pela famosa revista americana “Forbes” especializada em negócios e economia como o País mais hospitaleiro do Mundo. Esta conclusão é retirada de um inquérito a quase 13.000 pessoas que vivem ou trabalham no estrangeiro de 188 países. 4 em cada 5 descreveram-nos como um país acolhedor e 3 em 10 afirmaram que os habitantes locais compõem a maioria dos seus círculos sociais. Consigo perceber perfeitamente este sentimento generalizado que ajuda a que, de repente, exista um interesse globalizado por tudo o que compõe os hábitos a cultura dos portugueses.

Se a isso juntarmos os inúmeros cantos e recantos, as ruas estreitas e os bairros típicos - que por vezes estão mesmo à nossa frente e nem nos apercebemos deles, de tão óbvios que são aos nossos olhos - apercebemo-nos que, de facto, reunimos os condimentos essenciais para vivermos numa espécie de prato paradisíaco, não fossem os “outros” problemas que nos vão impedindo de ir mais além. Os “outros” problemas e “aquelas” pessoas. A semana passada ,voltei a sentir isso em duas saídas bem diferentes. É engraçado que é raro o dia em que não me apaixono novamente por Portugal - e o facto de ter vivido fora ajudou-me também a dar mais valor a alguns pormenores que me iam escapando no caminho. O conforto, a solidariedade, a proximidade…

Ao ver dois grandes amigos por altura do Natal a falar do restaurante “Zé da Mouraria”, precisamente no bairro que lhe dá o nome, em Lisboa, e de ter visto as suas fotografias (sim, isto de colocar fotografias de pratos ótimos nas redes sociais é um problema…) não resisti e tive que me deslocar lá no dia seguinte para provar e comprovar o porquê do sucesso daquele maravilhoso bacalhau assado com grão, acompanhado de um pão caseiro “daqueles” que se molha no azeite quente, com alho fininho e estaladiço. Aprovado! Valeu a pena a espera de 1 hora para arranjar mesa, sentámo-nos eram já 15h30. Mas até lá (e quando saímos também ), tivemos oportunidade de calcorrear as maravilhas de um Bairro que, até há uns anos, estava reduzido a olhar para si próprio e que, à semelhança de outros como a Graça, o Castelo ou Alfama, souberam crescer com o Turismo. Em cada canto uma pessoa simpática a dar-nos os bons dias, junto de espaços típicos já com condições agradáveis sem perder a sua essência, apelativos, por isso, para quem passa.

Fui também a Castelo de Bode dois dias a convite de outro grupo de amigos. Dois dias fantásticos, onde fomos literalmente ao Paraíso. Quer seja pelo espaço fantástico que nos encerra esta barragem, quer pelo convívio entre nós e também - e não menos importante - pelo café/casa de chá em Tomar com esse nome que, pelos vistos, à noite vira Bar e onde acabámos por ficar parte da noite. Daí fomos para o Rio Bar, a discoteca da zona. Bem recebidos nos dois espaços com pessoas agradáveis e acolhedoras. Foi um rir do princípio ao fim mas isso, lá está, com as pessoas certas acontece em qualquer lado.

São inúmeros os espaços por este nosso país bem diversificados, que nos enchem a alma e nos fazem ter vontade de voltar. Felizmente, por cá, não faltam motivos de interesse. De norte a sul, passando pelas ilhas, podemos ser pequeninos, mas temos quase tudo o que de facto é necessário para se gostar. As pessoas e os locais. Se lá fora toda a gente diz isso e se quem cá vem só lhe apetece é por cá ficar, é uma questão de cuidarmos melhor do que temos e de nos darmos por contentes por vivermos neste “cantinho à beira mar plantado” ao invés de nos estarmos sempre a lamentar. Somos nós que temos que cuidar do que é nosso - e por isso o lema “Vá para fora cá dentro” nunca fez tanto sentido.