Vamos lá mudar isto!

Ainda no rescaldo do movimento dos coletes amarelos portugueses, exemplo de uma das muitas formas de tentativa de participação na vida política, vale a pena olharmos com atenção para a petição “Legislar o Poder de os Cidadãos Escolherem e Elegerem os seus Deputados”, de que tive conhecimento através do artigo do empresário Fernando Teixeira Mendes, publicado no i na passada quarta-feira.

O que se pretende com a petição, que já assinei, é que seja votada no parlamento uma proposta de lei de reforma do sistema eleitoral que combine círculos uninominais, círculos regionais e um círculo nacional.

A proposta, elaborada por uma equipa competente que integra a Associação para uma Democracia de Qualidade, em conjunto com a SEDES, representa uma verdadeira revolução num sistema mais do que estagnado.

No entanto, a generalidade dos partidos que compõem o parlamento têm adiado sistematicamente a reforma do sistema, por razões várias, mas que se prendem sempre com a sua própria sobrevivência.

Na verdade, cada vez mais afastados dos cidadãos, os partidos ditos tradicionais, não abrem mão do controlo direto dos candidatos às eleições, escondidos em listas cozinhadas nos gabinetes, depois de negociadas em intermináveis jogos de poder.

Desta forma, os eleitos raramente representam os cidadãos, estão atentos aos seus problemas ou, nalguns casos, mal conhecem os círculos por onde foram eleitos.

É por isso que considero esta iniciativa muito importante, numa altura em que se desenham formas de intervenção na vida política mais vistosas, mas muito menos importantes e interessantes, como é o caso dos coletes amarelos nacionais.

Defendo que a política, em última análise, só faz sentido no propósito aristotélico, isto é, na procura do bem comum. E é essa utopia que vale a pena tentar concretizar.

Para isso, antes que seja tarde demais, é urgente que os cidadãos se reencontrem com os seus eleitos e que estes sejam de facto os seus representantes.

Por tudo isto, aqui deixo também o link da petição, para os leitores interessados:

https://peticaopublica.com/pview. aspx?pi=voto-cidadania.

Vamos começar o ano a agir.

Jornalista