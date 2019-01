Sem jovens não há Movimento, nem Europa, nem Liberdade

Há demasiados cabelos grisalhos a falarem para uma direita que se deveria querer moderna, aberta, digital e desempoeirada. Ou seja, com os cabelos em pé

O centro-direita, no qual orgulhosamente me incluo, parece finalmente estar a acordar do sono profundo onde até agora tem aparentemente estado hibernada. Pelo menos, é isso que depreendo da iniciativa Movimento Europa e Liberdade.

Não quero que me interpretem mal. Acho o projeto interessante, plural nas correntes ideológicas representadas e com temáticas bem escolhidas e estruturadas. Os organizadores – que não conheço – merecem por isso todos os meus maiores aplausos. A direita portuguesa precisa de ser discutida e o passo que estão a dar é muito importante.

No entanto, há duas falhas claras neste programa. O primeiro foi não ter incluído André Ventura, que ou muito me engano ou será a grande surpresa do centro-direita nas próximas eleições. Não só por ser um candidato popular, mas também porque as eleições europeias são historicamente aquelas em que os eleitores mais usam o seu voto como forma de protesto. Ainda se lembram do que aconteceu nas últimas europeias com Marinho e Pinto? Somem isso ao fator “Correio da Manhã” e CMTV e façam as vossas contas.

A outra falha é a nítida discrepância etária de seniores versus jovens. Por outras palavras, tem demasiados cabelos grisalhos a falarem para uma direita que se deveria querer moderna, aberta, digital e desempoeirada. Ou seja, com os cabelos em pé.

A sociedade portuguesa está cheia de jovens competentes, com sucesso nas suas áreas profissionais e que gostavam de ter uma palavra a dizer sobre a vida política nacional. Muitos desses jovens são de direita e deveriam estar representados naqueles painéis de discussão. Mas, mais uma vez, parecem ter ficado à porta.

Muitas vezes existe a ideia errada de que os jovens quadros fogem da política. Mas a verdade é que nestes casos se prova que por norma é a política que foge dos jovens quadros. Será por medo?

Publicitário