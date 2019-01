Nos últimos dias o frio tem vindo a fazer-se sentir em praticamente todo o país, com temperaturas a registarem graus negativos e, por isso, a Proteção Civil emitiu um aviso à população para que as pessoas saibam o que fazer para combater o frio em total segurança.

A Proteção Civil pede que as pessoas verifiquem se os equipamentos de aquecimento se encontram em boas condições de funcionamento e que não utilizem equipamentos de aquecimento de exterior (esplanadas) em espaços interiores.

No caso de ter em casa lareiras, salamandras ou equipamentos a gás, é aconselhado a que mantenha a correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases nocivos à saúde.

No que diz respeito a incêndios ou intoxicações, a Proteção Civil recomenda que se desliguem os equipamentos de aquecimento quando na hora de ir dormir ou de sair de casa.

Conselhos:

- Evitar a exposição prolongada ao frio e as mudanças bruscas de temperatura;

- Usar várias camadas de roupa adequada à temperatura ambiente;

- Proteger as extremidades do corpo usando luvas, gorro, meias quentes e cachecol;

- Ingerir bebidas e alimentos quentes.