Veja aqui a lista divulgada pela PSP:

Aveiro

09-jan-19 09H00 Estrada de Santiago - Espinho

09-jan-19 13H45 EN 109 - Km 58,1 - Aveiro

09-jan-19 15H00 Av. D. Manuel I - Ovar

15-jan-19 13H45 EN 16, Km 0,5 - Aveiro

16-jan-19 09H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

16-jan-19 15H00 Rua das Águas - São João da Madeira

23-jan-19 09H00 Av. da Régua - Ovar

23-jan-19 13H45 EN 109 - Km 58,1 - Aveiro

23-jan-19 15H00 Variante da Rua 19 - Espinho

30-jan-19 09H00 Rua Oliveira Júnior - São João da Madeira

30-jan-19 15H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

Açores

09-jan-19 08H00 Freguesia das Bandeiras, Concelho Madalena - Ilha do Pico

10-jan-19 07H00 Estrada do Negrito, freguesia de São Mateus, concelho de Angra do Heroísmo - Ilha Terceira

16-jan-19 08H00 Freguesia Santo António, Concelho São Roque - Ilha do Pico

29-jan-19 13H00 Estrada Regional, freguesia de Fonte do Bastardo - concelho de Praia da Vitória - Ilha Terceira

Beja

09-jan-19 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

16-jan-19 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

22-jan-19 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

29-jan-19 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

Braga

04-jan-19 22H00 Av. Frei Bartolomeu dos Mártires - Braga

08-jan-19 09H00 Circular Urbana - Guimarães

11-jan-19 08H00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado - Barcelos

15-jan-19 08H00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado - Barcelos

15-jan-19 14H00 Variante EN Nascente - Famalicão

16-jan-19 15H00 Av. Imaculada Conceição - Braga

22-jan-19 09H00 Variante Creixomil - Guimarães

25-jan-19 08H00 Circular de Barcelos - Barcelos

31-jan-19 14H00 Circular Urbana Guimarães - Guimarães

Bragança

10-jan-19 08H00 / 12H00 EN 15 (Mirapapel) - Mirandela

18-jan-19 08H00 / 12H00 Av. das Cantarias - Bragança

Castelo Branco

10-jan-19 09H00 / 12H00 Av. Dia de Portugal - Castelo Branco

11-jan-19 08H00 Centro Escolar- Tavarede - Figueira da Foz

14-jan-19 08H00 / 10H00 Alameda Pêro da Covilhã

24-jan-19 08H30 / 11H00 Av. da Europa - Castelo Branco

30-jan-19 16H30 / 18H30 Av. Infante Dom Henrique

Coimbra

07-jan-19 15H00 Av. Guarda Inglesa - Coimbra

11-jan-19 08H00 Centro Escolar- Tavarede - Figueira da Foz 15-jan-19 15H00 Av. Fernando Namora - Coimbra

30-jan-19 16H00 Estrada de Coimbra – Carritos – Figueira da Foz

Évora

04-jan-19 09H00 EN 18 - Bairro do Frei Aleixo - Évora

07-jan-19 09H00 ER 114-4 (Sentido Arraiolos/Évora) - Évora

09-jan-19 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

18-jan-19 09H00 Av. Lino de Carvalho - Évora 23-jan-19 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

30-jan-19 09H00 EN 114 - (sentido Montemor/Évora) - Évora

Faro

17-jan-19 09H00 / 12H00 Av. Dom João IV - Olhão

17-jan-19 09H00 / 12H00 Av. São Lourenço da barrosa (V6) - Portimão

23-jan-19 09H30 / 12H00 Av. da Fonte Coberta - Lagos

Guarda

10-jan-19 08H00 VICEG - Via da Cintura Externa da Guarda - Guarda

Leiria

04-jan-19 14H00 / 17H00 Estrada da Garcia – Marinha Grande

14-jan-19 14H00 / 17H00 Av. Nogent Sur Marne - Nazaré

Lisboa

04-jan-19 14H00 / 18H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Lisboa

08-jan-19 09H00 / 17H00 Estrada dos Salgados - Amadora

10-jan-18 09H00 / 11H00 Mem Martins - Av. Capitães de Abril

10-jan-19 14H30 / 16H00 Casal de Cambra - Av. de Lisboa

14-jan-19 08H00 / 12H30 Av. Marginal

14-jan-19 14H00 / 17H30 Av. Marginal

17-jan-19 14H00 / 18H00 EN 10, Km 123,6 - Alhandra

17-jan-19 21H00 / 03H00 Av. Ivens - Dafundo (sentido Lisboa/Cascais)

21-jan-19 14H00 / 18H00 Av. Padre Cruz - Lisboa

23-jan-19 09H00 / 12H00 Estrada Regional 374 - Sete Casas

23-jan-19 14H00 / 17H00 Rua António Sérgio – SAC (escola secundária)

30-jan-19 21H00 / 23H30 Av. dos Combatentes - Lisboa

Madeira

04-jan-19 08H00 Estrada Monumental, Av. Mário Soares

08-jan-19 08H00 Rua Engenheiro Satos Costa

11-jan-19 14H00 Estrada da Fundoa, Av. do Infante

14-jan-19 17H00 VE1 - Moinhos- Faial a/VE1 - Túnel do Cortado

18-jan-19 08H00 Av. Mário Soares e Rua Dr. Pestana Júnior

23-jan-19 14H00 Av. do Infante e Estrada Monumental 29-jan-19 18H00 Estrada regional (Canhas) e VE3 KM 6,9 Túnel Ponta do Sol/Madalena do Mar

Portalegre

21-jan-19 08H00 EN 246 - Portalegre

Porto

08-jan-19 20H00 / 24H00 Estrada da Circunvalação - 11089 - Porto

11-jan-19 08H00 / 12H00 Variante E.N. 105 - Santo Tirso

15-jan-19 14H00 / 18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

18-jan-19 08H00 / 12H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

22-jan-19 20H00 / 24H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

30-jan-19 14H00 / 18H00 Estrada da Circunvalação - 11124 - Matosinhos

Santarém

04-jan-19 08H00 / 12H00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourém

04-jan-19 14H00 / 18H00 Circular Urbana D. Luis I - Santarém

05-jan-19 09H00 / 13H00 Rua Eng.º Ferreira Mesquita - Entroncamento

09-jan-19 14H00 / 20H00 Av. do Bom Amor - Torres Novas

16-jan-19 08H00 / 12H00 EN 110 - Calçadas - Tomar

21-jan-19 10H00 / 13H00 Rua Escola Regentes Agrícolas - Santarém

24-jan-19 08H00 / 12H00 Av. Farinha Ferreira - Alferrarede - Abrantes

Setúbal

04-jan-19 08H30 / 12H30 Fiscalização de Velocidade c/interseção - EN 10.4

08-jan-19 14H00 / 17H00 Av. Baia Natural do Seixal - Corroios

08-jan-19 10H00 / 12H00 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios/Almada

09-jan-19 08H30 / 12H30 Fiscalização de velocidade c/interseção - EN 10

15-jan-19 09H00 Circular externa - Montijo

16-jan-19 08H00 Av. Escola Fuzileiros Navais - Quinta das Rebelas - Barreiro

16-jan-19 08H30 / 12H30 Fiscalização de velocidade c/interseção - Estrada de santas

22-jan-19 08H30 / 12H30 Fiscalização de velocidade c/interseção - Estrada dos Ciprestes.

24-jan-19 10H00 / 12H00 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios/Almada

30-jan-19 08H30 / 12H30 Fiscalização de velocidade c/interseção - Estrada de Santas.

Viana do Castelo

18-jan-19 20H00 Av. João Paulo VI - Darque - Viana do Castelo

Vila Real

07-jan-19 08H00 Aureliano Barrias - Vila Real

08-jan-19 14H00 / 17H00 Rua da Paz - Chaves

16-jan-19 14H00 Av. Da Unesco - Vila Real

28-jan-19 14H00 / 17H00 Rua Rainha Dona Mafalda - Chaves

30-jan-19 09H00 Av. Da Europa - Vila Real

Viseu

04-jan-19 14H00 Estrada de Nelas - Viseu

16-jan-19 09H00 Av. Cidade Salamanca - Viseu

16-jan-19 14H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

23-jan-19 10H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

28-jan-19 09H00 Av. Europa - Viseu