De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas baixas que se têm feito sentir nestes últimos dias vão continuar, pelo menos, durante mais dez dias.

O IPMA prevê, para várias regiões de Portugal, temperaturas negativas, em especial no Interior.

Já os termómetros em Leiria podem chegar aos -1 graus Celsius e Aveiro e Setúbal terão mínimas de 0º graus Celsius.