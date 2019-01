Um grupo de vários piratas informáticos publicou dados pessoais de centenas de políticos alemães dos principais partidos, noticia esta sexta-feira o canal de televisão alemão ARD TV.

De acordo com o mesmo canal, os dados foram publicados numa conta do Twitter de um utilizador anónimo, que usa o pseudónimo "G0d", diz viver em Hamburgo e se descreve com as frases "investigador de segurança", "artista" e "sátira e ironia". Os dados revelados incluem números de telemóvel e de cartões de crédito, conversas privadas, cópias de documentos de identidade e candidaturas de emprego.

Todos os principais partidos políticos alemães, à exceção da AfD de extrema direita, foram afetados. A chanceler Angela Merkel está entre os políticos que viram os seus dados devassados, incluindo várias conversas pessoais. Uma análise preliminar considera que não há informação politicamente comprometedora entre a informação divulgada. A revelação dos dados terá começado por altura do Natal, sendo lançados pouco a pouco, mas só foi divulgada esta quinta-feira.

A identidade dos piratas informáticos não é ainda conhecida.