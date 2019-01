Convidado a comentar a saída de Rui Vitória do Benfica, Sérgio Conceição não se quis alongar. Contudo, acerca de um possível regresso de Jorge Jesus, o técnico do FC Porto fez questão de realçar a amizade que tem com o ainda técnico do Al Hilal.

"Saiu o Rui Vitória? Não sabia, estive no balneário até agora e não tive essa informação. Isso não são contas do meu rosário, como se costuma dizer. Nem quero comentar”, começou por dizer na conferência de imprensa depois do triunfo do FC Porto sobre o Desportivo das Aves por 1-0.

“ Jorge Jesus? Se ele vier cá de férias, dou-lhe um abraço. Se ele vier trabalho, dou-lhe outro abraço. Tenho uma boa relação com ele", acrescentou.