Desejo um Ano incrível cheio de tudo de bom onde mantenha o compromisso de se honrar e amar, celebre a vida a cada dia e seja sempre honesto consigo próprio. Eu acho que o futuro do que comemos passa por ‘comida para qualquer hora do dia’. Sem a pré-concepção do que se come ao pequeno-almoço, almoço ou jantar. E por isso adoro a ideia de alimentos que possa comer a qualquer hora, nutrir o meu corpo com os melhores nutrientes, aqueles que funcionam como combustível para uma melhor saúde e performance e para mim isso é muito importante, mas também quero sabor a prazer e alegria e por isso tento sempre trazê-los para cada uma das minhas receitas. A receita de hoje é inspirada na minha infância, a Mousse de Abacate. Obviamente, que com alguns ajustes, porque a quantidade de açúcar utilizada na época é hoje ilegal. Para comer a qualquer hora do dia porque o importante mesmo é ser feliz.

Mousse de Abacate com topping do meu crumble de frutos Secos

Ingredientes

Para a Mousse de Abacate

2 Abacates Hass

Sumo de 1 limão

1 colher de Sopa de Mel selvagem ou Maple syrup

Fruta a escolha para servir

Para o Crumble

1/2 copo de castanha torrada

1/2 copo de amêndoa

3 tamâras descaroçadas

1 colher de óleo de coco virgem e orgânico sem sabor e sem cheiro

2 bolachas digestivas (optei por sem açúcar e integral)

Método

Descasque e descaroce os abacates, coloque algumas gotas de limão para não oxidar e leve 30 minutos para a arca frigorífica. Ponha todos os ingredientes secos no processador de alimentos e processe até atingir uma consistência crumble, adicione o óleo de coco e bata por mais alguns instantes. Retire e coloque no frio. Retire o abacate e bata também no processador, coloque o resto do limão e o mel. Sirva com o crumble e a fruta a gosto. O restante do crumble mantenha no frio se está no clima tropical, mas se está num clima frio pode deixar à temperatura ambiente.