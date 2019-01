No mesmo dia em que é anunciada a saída de Rui Vitória do Benfica, Jorge Jesus volta a ser falado como uma possibilidade para assumir o comando técnico das ‘águias’ e a imprensa saudita avança mesmo com a notícia de que o Al Hilal pode estar perto de rescindir com o técnico português e não o contrário.

De acordo com Kooora e o Akhbaar24, em causa estão os últimos resultados da equipa. Apesar do Al Hilal continuar na liderança do campeonato saudita, os últimos sete jogos foram feitos de empates e de uma derrota, a primeira da época.

Outro motivo para o descontentamento com Jorge Jesus prende-se com o facto de o treinador português ter desavenças com Omar Khribin, o avançado preferido dos adeptos do clube.

Recorde-se que Jorge Jesus tem sido apontado como um dos preferidos a ocupar o lugar deixado agora por Rui Vitória.