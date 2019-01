O FC Porto somou a 17.ª vitória consecutiva, saindo triunfante da visita ao reduto do Aves, por 1-0, e consolidou a liderança da liga portuguesa: são agora cinco os pontos de vantagem sobre o segundo, o Sporting, que pouco antes tinha batido o Belenenses, SAD por 2-1 em Alvalade. O Braga está a seis pontos e o Benfica, agora já sem Rui Vitória no comando, soma já sete pontos de atraso em relação aos dragões.

À equipa de Sérgio Conceição bastou um golo do central brasileiro Éder Militão, logo aos 25 minutos. O FC Porto até marcou por mais duas ocasiões na primeira parte, mas os golos de Tiquinho Soares e Danilo foram invalidados por fora de jogo.

No último lance do jogo, Nildo Petrolina atirou a bola à trave da baliza à guarda de Casillas - que esta quinta-feira fez o centésimo jogo pelos dragões no campeonato -, num livre direto, mas o resultado não mais se alterou. O FC Porto consolidou assim o primeiro lugar, com o Aves a cair para o 17.º e penúltimo, com os mesmos pontos de Marítimo e Feirense.