Está relançada a luta pelo título na Premier League: o Manchester City bateu o Liverpool (2-1) e regressou ao segundo lugar, reduzindo para quatro os pontos de desvantagem em relação aos reds, que sofreram esta noite a primeira derrota nesta edição da liga inglesa.

A primeira grande oportunidade do encontro até pertenceu ao conjunto de Jürgen Klopp, com Sadio Mané a atirar ao poste da baliza à guarda de Ederson. Seriam, porém, os citizens a adiantar-se no marcador aos 40 minutos, com Aguero a receber de Bernardo Silva e a bater Alisson pela primeira vez.

Aos 64', numa belíssima jogada de entendimento coletivo, o Liverpool empatou, com Alexander-Arnold a cruzar para Robertson e o lateral-esquerdo a tocar de primeira com classe para Roberto Firmino encostar à boca da baliza. O empate, todavia, não durou muito: aos 72', Sterling descobriu Sané e o velocíssimo internacional alemão rematou cruzado, com a bola a embater no poste esquerdo da baliza do Liverpool e a ressaltar para as redes.