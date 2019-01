Marcelo Rebelo de Sousa realçou esta quinta-feira o relevo de António Costa no “xadrez europeu” e destacou que o peso de Portugal foi reforçado na Europa graças à “sensatez das políticas”.

"No plano europeu, o peso de Portugal reforçou-se significativamente pela sensatez das políticas e dos resultados financeiros, pela liderança do Eurogrupo, pelo relevo do primeiro-ministro no xadrez europeu, xadrez esse complexificado nos últimos meses e até pela estabilidade política, fazendo do chefe do Governo português um dos seis ou sete mais antigos da União Europeia no curto lapso de três anos", referiu o Presidente da República.

O chefe de Estado referiu ainda que "qualquer que seja o veredito eleitoral" das legislativas deste ano, "a política externa portuguesa é e continuará a ser, no essencial, a mesma".

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou ainda a atividade externa de alguns dos líderes políticos portugueses, incluindo a sua.

"Não é fruto do acaso a intensíssima e coordenada atividade externa do Presidente da República, do primeiro-ministro e do ministro dos Negócios Estrangeiros, envolvendo em 2018 encontros com todas as principais potências globais e seus líderes", disse.