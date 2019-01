O arranque do julgamento do caso Operação Zeus arranca este mês. A primeira sessão está agendada já para a próxima segunda-feira, dia sete de janeiro, no Tribunal de Sintra.

Dos 86 arguidos acusados de terem prejudicado o Estado em, pelo menos, 2,5 milhões de euros, através de um esquema de sobrefaturação nas messes da Força Aérea, apenas 68 vão ser julgados.

Os arguidos vão responder pelo crime de corrupção passiva, corrupção ativa e falsificação de documentos.