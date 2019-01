As obras da nova ala pediátrica do Hospital de São João têm arranque previsto no início do segundo semestre do ano.

A garantia foi dada hoje por António Oliveira e Silva, presidente do Conselho de Administração da instituição, à comunicação social: "O que acho que podemos garantir é que no fim do primeiro semestre estará tudo pronto para o procedimento de ajuste direto [da empreitada]. Depois, será muito rápido [o início da obra]: em junho, julho ou agosto, por aí".

Na mesma ocasião, o responsável afirmou ainda que a pediatria oncológica, a funcionar em contentores, será transferida provisoriamente para o edifício central do hospital em abril.