É oficial: Rui Vitória está de saída do Benfica. O clube da Luz já comunicou à CMVM a saída do técnico .

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos", lê-se no comunicado.

Segundo apurou o i, Bruno Lage irá orientar a equipa principal enquanto a direção do clube procura uma solução definitiva.

Esta decisão surge depois da derrota inesperada no Algarve, frente ao Portimonense, com dois auto-golos dos encarnados.