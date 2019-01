Os três antigos seguranças da discoteca Urban Beach, em Lisboa – acusados de tentativa de homicídio de dois jovens que foram agredidos junto das imediações da discoteca – vão começar a ser julgados já no próximos mês.

A primeira sessão está agendada para dia cinco de fevereiro às 9h15. Estão também já marcadas duas outras sessões que darão continuidade ao julgamento: 12 e 19 de fevereiro, por volta das 10h30, revelou Linda Alagoinha, advogada de uma das vítimas, à Lusa.

Os três arguidos requereram a abertura da fase de instrução – que arrancou em setembro do ano passado. Num dos pedidos, a defesa de um dos arguidos pedia para que fosse dada como “nula” ou “inexistente a prova consubstanciada no vídeo (e respetivos fotogramas)” junto aos autos, “fruto da gravação ilícita com telemóvel”. Pedia ainda para que o arguido não fosse a julgamento pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, pelo qual foi acusado pelo Ministério Público (MP), “determinando o arquivamento dos autos”.

Contudo, em novembro de 2018, a juíza de instrução Cláudia Pina decidiu que os arguidos iriam a julgamento “nos exatos termos” da acusação.

O caso remonta a 1 de novembro de 2017. Os arguidos estavam de serviço na discoteca da capital quando foram informados sobre um grupo composto por quatro pessoas, do qual faziam parte as duas vítimas, que estava a incomodar os clientes que se encontravam numa rulote de comida situada na mesma zona que o estabelecimento noturno.

De acordo com a acusação, os ex-seguranças dirigiram-se até à rulote e confrontaram o grupo, acabando por espancar dois jovens – que, na altura, deram entrada nas urgências do Hospital São José, em Lisboa, com vários traumatismos, lesões e fraturas.

Além do início do julgamento do caso Urban Beach, este ano arranca também o julgamento do caso Operação Zeus. A primeira sessão está agendada já para a próxima segunda-feira, dia sete de janeiro, no Tribunal de Sintra.

Dos 86 arguidos acusados de terem prejudicado o Estado em, pelo menos, 2,5 milhões de euros, através de um esquema de sobrefaturação nas messes da Força Aérea, apenas 68 vão ser julgados. Os arguidos vão responder pelo crime de corrupção passiva, corrupção ativa e falsificação de documentos.