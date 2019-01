Entre 1988 e 2002 matou onze mulheres, algumas delas jovens, e era conhecido com o "Jack, o estripador Chinês". Gao Chengyong foi morto no ano passado, anunciaram as autoridades chinesas esta quinta-feira.

O tribunal considerou os crimes "abjetos" e condenou Gao à pena de morte. Não se sabe quais os métodos utilizados ainda que na China a injeção letal ou a execução por um pelotão de fuzilamento sejam as práticas mais comuns.

Foi em Baiyin, cidade na província chinesa de Gansu, que cometeu todos os crimes de que foi acusado. O primeiro aconteceu há 30 anos: Gao esfaqueou uma rapariga até à morte com 26 facadas. A vítima mais nova deste "Jack" tinha oito anos. As vitímas eram quase mulheres jovens e o procedimento era sempre o mesmo: violava-as, matava-as e cortava pedaços dos órgãos reprodutores.

O assassino foi apenas preso em 2016, catorze anos depois de parar de cometer estes crimes, em 2002. A polícia recolheu amostras de ADN de um tio, detido por um crime menor e chegou ao criminoso que se encontrava a trabalhar numa mercearia na cidade onde cometeu os crimes.