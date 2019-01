Na Internet, "Bird Box" suscitou um novo desafio: o de andar por casa ou na rua com os olhos vendados, No Twitter, a página de Netflix deixou um alerta preocupado:

"Não acredito que tenho de dizer isto mas por favor não se magoem com este desafio da Bird Box. Não sabemos como é que isto começou e agradecemos o amor, mas Boy e Girl [as personagens do filme] só têm um desejo para 2019 e é que vocês não vão parar ao hospital por causa de memes", pode ler-se.

