A suspeita de alvejar o companheiro, na passada quarta-feira, em Porto de Mós foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) na Gare do Oriente, em Lisboa. Em conferência de imprensa, Gil Carvalho, coordenador da PJ de Leiria afirmou que a mulher "se preparava para abandonar o país de comboio".

A mulher terá fugido do local momentos depois de ter chamado o INEM após alvejar o homem com três baças, no peito, nas costas e no braço e o agredir com um pedregulho no crânio. Todas as agressões aconteceram à porta de casa e a arma pretendia ao casal, embora não fosse licenciada.

A Policia Judiciária andou sempre perto da vítima, que ainda tentou enganar os agentes dirigindo-se ao aeroporto, mas pouco tempo depois foi detida na Gare do Oriente com"com vestes diferentes e na posse de um bilhete de comboio", numa tentativa que a PJ afirma ser de possível saída do país.

"Desconhecemos, para já, as circunstâncias em que tudo aconteceu e qual terá sido a motivação do crime", afirmou o coordenar da PJ.

O homem encontra-se ainda internado no hospital de Leiria e a mulher será presente às autoridades judiciais.

Os amigos da agressora foram também ouvidos depois da PJ ter localizado o carro com o qual deixou o local do crime."O veículo viria a ser localizado em Santarém. A mulher teve ajuda de amigos - que já foram ouvidos como testemunhas e não são cúmplices - e trocou de transporte várias vezes, utilizando meios públicos e privados", diz Gil Carvalho.