Cristiano Ronaldo foi eleito esta quinta-feira o melhor jogador de 2018 na gala dos Globe Soccer Awards, realizada no Dubai.

O craque português vence o prémio, atribuído pela associação europeia de empresários de futebol (EFAA) e a associação europeia de clubes (ECA) , pela quinta vez, depois de ter sido o vencedor em 2011, 2014, 2016 e 2017.

Cristiano Ronaldo foi ainda distinguido com o golo do ano de 2018, quando ainda jogava no Real Madrid, numa partida contra a atual equipa, a Juventus.

Vencedores da gala Globe Soccer Awards:

- Clube do ano: Atlético de Madrid

- Prémio carreira: Fabio Capello

- Diretor desportivo do ano: Fabio Paratici - Juventus

- Empresário do ano: Jorge Mendes

- Prémio especial carreira: Zvonimir Boban

- Prémio carreira: Blaise Matuidi - Juventus

- Treinador do ano: Didier Deschamps - Seleção francesa