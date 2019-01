Muito se tem falado no ano negro nas estradas portuguesas – e que a tendência de aumento só é comparável a 1996 –, mas os números estão longe de igualar os de há vinte anos. Desde do ano 2000 que o número de pessoas que morreram nas estradas portuguesas tem vindo a diminuir – ainda que os últimos dois anos tenham vindo mudar essa tendência. Em 2017, registou-se, pela primeira vez em cerca de 20 anos, um aumento considerável do número de vítimas mortais, face a 2016. No total, nesse ano 510 pessoas morreram em acidentes rodoviários. E a tendência voltou a repetir-se em 2018, em que 512 perderam a vida.

No entanto, os números não se comparam aos registados há duas décadas, em que o cenário era realmente negro. Nessa altura, o número de pessoas que morriam nas estradas era mais do triplo do registado em 2018. Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), só no ano 2000, registaram-se 44.159 acidentes, que resultaram em 1629 mortos, 6918 feridos graves e 53.006 feridos ligeiros.

Ano de mudança Foi a partir de 2004 que o panorama nas estradas portuguesas mudou por completo. Nesse ano foram implementadas várias medidas preventivas no âmbito do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária – que foi aprovado em 2003 e que tinha como objetivo melhorar vários aspetos nas áreas da educação e informação, infraestrutura rodoviária, legislação e fiscalização, de maneira a reduzir o número de acidentes e, especialmente, o número de vítimas mortais.

Ao longo de 2004, foram feitas várias campanhas nas escolas para sensibilizar os mais novos para a segurança rodoviária. Foram também distribuídos vários folhetos e realizadas várias campanhas de sensibilização – sobre o facto de alguns medicamentos reduzirem as capacidades de condução, sobre a presença de peões, sobre os perigos da condução sob efeito de álcool, entre outras coisas – para os condutores. E foram ainda realizadas ações de reabilitação para os condutores que tivessem estado envolvidos em acidentes ou praticado infrações graves, para que estes adotassem comportamentos mais conscientes ao volante.

As infraestruturas rodoviárias consideradas de maior risco também foram alvo de obras de intervenção – tendo sido construídas barreiras de proteção, bermas e instalada iluminação. O código da estrada foi revisto e a fiscalização nas estradas reforçada – focando-se sobretudo na utilização de capacetes de proteção, no uso de cintos de segurança, tanto à frente como atrás, no sistema de retenção de crianças, na condução sob efeito de álcool e no excesso de velocidade.

A partir daí, estas medidas intensificaram-se e os números começaram a baixar: em 2006 o número de mortos saiu finalmente dos quatro dígitos, fixando-se nos 850 e a tendência manteve-se, com 2016 a registar o número de vítimas mortais mais baixo dos últimos anos (445). O número de acidentes com vítimas também reduziu significativamente. Em 2004 – ano em que começaram a ser implementadas novas medidas de preventivas – foram registados 38.930 acidentes. Já em 2016, registaram-se 32.299 acidentes, com 2012 a registar o número mais baixo de sinistros (29.867).

Fatores comuns Apesar das melhorias significativas ao longo destes anos, há fatores que não mudam. É o caso dos meses de verão serem identificados como aqueles em que ocorrem mais acidentes – por exemplo, em 2000, de um total de 44.159 acidentes, 4.430 aconteceram no mês de julho. Em 2017, o mês com mais acidentes foi agosto, 3.248 acidentes de um total de 34.4416.

Quanto aos dias da semana, a tendência é praticamente igual ao longo destes 18 anos: sexta-feira é o dia com mais acidentes. Contudo, geralmente, o domingo é o dia mais negro, sendo o que regista o número mais elevado de vítimas mortais. Por exemplo, em 2004 ocorreram 6.035 acidentes à sexta-feira de um total de 38.930. Já quanto às vítimas mortais, de um total de 1135, 224 registaram-se ao domingo.

Os relatórios da ANSR revelam ainda que os condutores são quem mais morre na estrada, seguindo-se os passageiros e peões. Os números indicam também que acontecem mais acidentes dentro das localidades, mas que nem sempre isso é sinónimo de serem mais graves. É o caso de 2004, em que 69,5% dos acidentes se registaram dentro das localidades, sendo que o índice de gravidade foi mais elevado fora das mesmas por ter um elevado número de vítimas mortais (57%).

A causa mais frequente para a ocorrência de acidentes é o excesso de velocidade. Mas a relação entre o álcool e os acidentes rodoviários também é preocupante. Entre 2010 e 2015, 57,2% dos condutores que morreram na estrada encontravam-se alcoolizados – 33,2% apresentava uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5 g/l e 24% tinha uma taxa superior aos 1,2 g/l, um valor considerado crime e que é punível com pena de prisão.

Carta por pontos Desde que o sistema da carta por pontos entrou em vigor em 2016 que o número de condutores a perder a carta tem vindo a aumentar. De acordo com os dados avançados pelo “Jornal de Notícias”, nestes dois anos, já 118 pessoas ficaram sem carta e cerca de 500 perderam todos os pontos atribuídos. O Ministério da Administração Interna afirmou ao mesmo jornal que no ano passado este sistema “apresentou um melhor desempenho” do que o registado nos últimos anos.