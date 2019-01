Mais de 70% dos portugueses têm falta de dentes naturais. Os dados são do barómetro da saúde oral 2018, que mostra também que cerca de 8% da população não tem mesmo qualquer dente natural. Além disso, a percentagem de portugueses com todos os dentes naturais fica-se apenas pelos 30%. Mas os números surpreendem também porque, dos portugueses com falta de dentes naturais, mais de 50% não tem dentes de substituição.

Problema afeta mais mulheres

São as mulheres que mais sofrem com a falta de dentes. Contudo, a percentagem de homens sem qualquer dente é superior (8,1%) à das mulheres (7,7%).

“Cada vez mais frequente”

A falta de dentes é tendencialmente um problema que afeta cada vez mais portugueses. Quem o diz é o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, que à Lusa esclarece que o problema é recorrente a partir dos 40 e 50 anos. O responsável alerta para a necessidade de substituição dos dentes, defendendo que “não chega tratar apenas só o que existe quando já há grandes perdas dentárias”.