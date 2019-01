Há uma sala de cinema na Alemanha a oferecer bilhetes para assistirem ao filme “A lista de Schinder”. Esta poderia ser apenas mais uma iniciativa cultural, mas tem uma particularidade: os candidatos aos bilhetes têm de provar ser militantes do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), um movimento de extrema-direita.

A iniciativa vai decorrer numa sala de cinema em Hachernburg, uma cidade no oeste da Alemanha, no dia 27 de janeiro, o dia dedicado à memória das vítimas do nazismo.

Num comunicado, partilhado no seu site oficial, a organização do evento explica que, numa altura em que o filme comemora 25 anos de estreia, o objetivo é dar "máxima visibilidade à projeção” do mesmo e “fazê-lo chegar ao maior número possível de pessoas".

Relativamente aos bilhetes gratuitos para os militantes do partido AfD, a organização defende que não quer dizer que estes “são nazis”, mas sim criar um espaço de diálogo para aqueles que simpatizam com o nazismo e que percebam porque razão esta é uma questão que leva ao afastamento das pessoas.

"Não estamos de forma alguma afirmando que aqueles que votam na AfD são nazis - todos têm que julgar por si mesmos a história", disse a organização, acrescentando que ingressos gratuitos são oferecidos regularmente a diferentes grupos, incluindo migrantes e crianças.

Contudo, a iniciativa parece não ter agradado aos membros do AFD. Depois da direção se manifestar e considerar que vê a oferta mais como uma provocação do que como um convite, foi a vez de Uwe Junge, líder do AfD no estado da Renânia protestar através do Twitter e considerar que o evento pretende "colocar o AfD como sendo nacional-socialista".

Por vontade de Steven Spielberg o filme regressa este mês às salas de cimena para comemorar os 25 anos da sua estreia. O filme retrata a história do empresário Schindler que ajudou centenas de judeus a escapar aos campos de concentração nazis.