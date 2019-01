O juiz Carlos Alexandre rejeitou o desafio feito pelo partido Nós, Cidadãos! para encabeçar uma lista às eleições europeias de 26 de Maio. O juiz que decretou a prisão preventiva de José Sócrates e de Ricardo Salgado afirmou que não está no seu "horizonte pessoal qualquer intervenção política". "Nunca equacionei qualquer carreira política ao nível nacional ou outro", respondeu, em declarações à agência Lusa.

"Confirmo que tenho sido abordado por individualidades da nossa vida democrática no sentido supra apontado [candidatura às europeias], tendo referido não estar no meu horizonte pessoal qualquer intervenção política que, aliás, me está vedada, em decorrência do Estatuto dos Magistrados Judiciais", acrescentou.

O desafio foi feito pelo partido Nós, Cidadãos! através de um comunicado colocado no seu site. "Como garantia de uma liderança firme e respeitada, que o seu passado amplamente lhe confere, (...) vem o Nós, Cidadãos! apelar ao juiz Carlos Alexandre para que encabece a lista de deputados de uma candidatura de cidadãos ao Parlamento Europeu", pode ler-se na nota.

O partido afirma que a escolha de Carlos Alexandre foi feita "após um longo diálogo e contactos que ainda prosseguem com movimentos cívicos de todo o continente, Regiões Autónomas e Portugueses da Lusofonia, com representantes da sociedade civil, do patronato e dos sindicatos, com um ex-Presidente da República e ex-candidatos presidenciais".