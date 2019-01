Apesar das notícias catastróficas que ouvimos ao longo do ano, nem tudo correu mal no que diz respeito à conservação dos ambientes naturais – o ser humano conseguiu salvar algumas espécies. O i mostra-lhe as espécies que foram salvas este ano graças à intervenção do Homem e, principalmente, à força da natureza.

Gorila-da-montanha: depois de ter estado anos na lista dos animais em vias de extinção, o gorila-da-montanha viu a sua população aumentar consideravelmente este ano, saindo assim da lista das espécies ameaçadas.

Rinoceronte-negro: 50 anos depois de ter abandonado o país, seis rinocerontes negros puderam finalmente regressar ao Chade , depois de vários países africanos terem unido forças para criarem um programa de conservação para esta espécie.

Rato-canguru de San Quintin: depois de ter estado 30 anos desaparecido , este ratinho voltou a ser avistado em maio de 2018.

Salamandra do Lago de Pátzcuaro: esta espécie saiu da lista dos animais ameaçados graças ao esforço de um grupo de freiras mexicanas .

Espécies que estão prestes a desaparecer

Orangotango de Tapanuli: foi uma das 10 espécies descobertas este ano , mas é também uma das que estão prestes a desaparecer devido à intervenção do Homem no seu habitat.

Salamandra-gigante-da-China: uma das espécies mais antigas do planeta – é considerada um “fóssil vivo” por existir há mais de 250 milhões de anos - pode estar prestes a desaparecer .

Girafa: o mamífero mais alto do mundo foi colocado na lista das espécies em vias de extinção já no final de 2018 .

Lémure: a espécie que ganhou ‘fama’ depois de aparecer no filme de animação ‘Madagáscar’ está prestes a desaparecer – 95% da população mundial de lémures está à beira de extinção.

Borboleta monarca: uma das mais belas espécies de borboletas já quase não existe. Isso deve-se às alterações climáticas .Ararinha-azul: a ave azul que inspirou o filme de animação Rio foi declarada oficialmente extinta. Existem ainda cerca de 100 aves desta espécie, mas estão todas em cativeiro.

Espécies que foram oficialmente declaradas extintas

Arara-azul-pequena: espécie da família da ararinha-azul, mas de maior porte. Foi declarada extinta depois de ter estado mais de 80 anos sem ser avistada.

Limpa-folha-do-nordeste: espécie brasileira que habitava nos estados de Alagoas e Pernambuco.

Gritador-do-nordeste: Tal como a espécie anterior, também habitou nas florestas interiores de Pernambuco.

Caburé-de-pernambuco: a União Internacional para a Conservação da Natureza considerou no passado mês de setembro que esta espécie – tal como as anteriores – deveria ser acrescentada à lista de extinções presumidas ou confirmadas.

Puma do Leste: esta espécie, que habitava o leste da América do Norte, foi declarada extinta no início de 2018 – o último membro foi morto há mais de 80 anos, no Maine.

Rinoceronte branco: Sudan, um dos últimos três rinocerontes brancos do planeta, morreu no passado mês de março, o que fez com que a espécie fosse declarada oficialmente extinta. No entanto, os cientistas acreditam que a recolha do seu sémen ainda poderá vir a ser crucial para o 'renascer' da espécie .