Esta quinta-feira, o valor para o aumento do salário mínimo na Madeira foi acordado e vai fixar-se nos 615 euros.

Este representa um aumento de 23 euros face ao ano anterior, anunciou a secretária regional da Inclusão de Assuntos Sociais, Rita Andrade.

O valor foi acordado hoje, na primeira reunião da Comissão Permanente de Concertação Social de 2019 e, de acordo com a secretária regional, este número representa um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior: "O acordo foi alcançado com todas as entidades presentes à exceção de um sindicato que julgou que o valor deveria ter sido mais elevado", explicou a responsável.