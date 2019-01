BOMBAIM - Haverá indianos que não sabem quem é o Pelé (bastantes) ou o Ronaldo (poucos), mas todos eles, os cerca de 300 milhões, sabem quem é Sachin Tendulkar. Uma espécie de Pelé e Ronaldo misturados no “cricket”, o desporto nacional indiano. Os adeptos chamam-lhe “God of Cricket”, o maior “batsman” da História da Humanidade. E ele, modesto: “God? Me? No. I make mistakes”.

Rico como um nababo, Tendulkar recebeu, igualmente, o Prémio Arjuna (medalha do governo indiano reconhecendo ter atingindo as maiores honras possíveis no desporto), o Rajiv Gandhi Khel Ratna (maior condecoração que pode ser atribuída a um desportista) e o título de Padma Shri (o quarto em importância atribuível a qualquer cidadão indiano). A paixão dos indianos é de tal ordem que, em 1999, durante os cinco dias do Índia-Paquistão disputado nos Eden Gardens de Calcutá, 500 mil pessoas assistiram ao embate que guarda em si a maior rivalidade universal.

O “cricket” atingiu a Índia como um arrebatamento a partir da sexta década de 1800. Os ingleses do British Raj contagiaram os indianos de forma irreversível; os jogos entre cidades começaram a ser frequentes; em 1926 passou a ter lugar Imperial Cricket Council, como seleção, lado a lado com a Austrália, a África do Sul, as Índias Ocidentais e a Nova Zelândia. Uma distinção formidável!

1932, por outro lado, ficou na memória coletiva dos indianos: chefiada por uma personagem digna de Emilio Salgari, o tenente-coronel Natwarsinhji Bhavsinhji, marajá de Porbandar (cidade natal de Gandhi), uma delegação denominada “All India” disputou 35 partidas numa deslocação que a levou por toda a Inglaterra até aos contrafortes da Escócia, em Elgin. Presunçosa, a imprensa britânica descreveu a digressão com um injustificado espanto em relação ao cavalheirismo apresentado pelos exóticos asiáticos.

Por seu lado, o marajá de Porbandar, fez os possíveis para que a equipa refletisse a multiculturalidade da Índia, fazendo uma escolha equilibrada entre hindus, muçulmanos, parsis e sikhs. Enfim, tinha tudo para correr dentro de um ambiente de calorosa coloquialidade não fora a feroz resistência do Mahatma que resolveu ser preso mais uma vez pelo exército inglês destacado na Índia. Vijay Merchant, um dos melhores jogadores indianos, que veio a ter um programa de rádio, solidarizou-se com ele. Mandou os jogos às malvas. E voltou para casa, amaldiçoando o Raj.