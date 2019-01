A revista Forbes elaborou uma lista dos dez países mais 'cool' para visitar este ano e, Portugal colocou-se em primeiro lugar. Mas há mais...o que fez com que a revista norte-americana elegesse o nosso país como sendo o favorito foi o facto de considerar que existe um sítio específico que é imperdível: o Arquipélago dos Açores.

A Forbes contactou vários representantes de operadores turísticos e agências de viagem e, tendo por base a escolha e os interesses dos turistas, elaborou a lista de países que são quase como que ‘obrigatórios’.

"Assemelhando-se às paisagens sobrenaturais de Avatar , as ilhas dos Açores, um arquipélago no meio do Oceano Atlântico, estão no topo da lista para 2019", diz a fundadora da empresa de viagens Indagare, Melissa Biggs Bradley, em declarações à Forbes.

"As ilhas têm lagos de crateras vulcânicas, fontes termais naturais e praias de areia preta. As atividades de alta emoção incluem mergulho, caiaque, caminhadas, observação de baleias, observação de pássaros, surf e muito mais. E, embora o luxo de cinco estrelas não seja fácil de encontrar, há alguns hotéis encantadores, como o contemporâneo Furnas Boutique Hotel, o Azor urbano e o minimalista White Exclusive Suites & Villas", disse ainda a mesma responsável.

The 10 Coolest Places to Go in 2019:



1.🇵🇹 Portugal

2.🇧🇹 Bhutan

3.🇲🇽 Mexico

4.🇨🇴 Colombia

5.🇪🇹 Ethiopia

6.🇲🇬 Madagascar

7.🇲🇳 Mongolia

8.🇷🇼 Rwanda

9.🇵🇰 Pakistan

10.🇹🇷 Turkey



