O frio veio para ficar e, como tal, é necessário adotar comportamentos seguros no que diz respeito à saúde para evitar ficar doente...e não só.

O Hospital dos Lusíadas elaborou uma lista de cuidados a ter para que cada pessoa se consiga proteger bem do frio que se tem feito sentir no início deste ano.

Veja as dicas:

- Mantenha a temperatura da sua casa entre os 18ºC e os 21ºC. Além de ser uma temperatura amena e confortável vai minimizar a mudança brusca de temperatura do exterior.

- Tome banho com água morna. Pode apetecer um banho com a água muito quente, mas saiba que as altas temperaturas removem a camada protetora natural da pele.

- Mantenha a pele sempre hidratada, principalmente mãos, pés, cara e lábios para se proteger do frio.

- Use várias camadas de roupa, em vez de uma única muito grossa. Não ceda à pressão da moda e evite usar roupas demasiado justas que dificultem a circulação sanguínea.

- Proteja as extremidades do corpo. Luvas, gorros, meias quentes e cachecóis são acessórios fundamentais em dias muito frios.

- Vá petiscando durante o dia. Faça refeições mais frequentes encurtando as horas entre elas.

- Coma sopas quentes e beba um chá quente. Bebidas quentes são um poderoso aliado para se proteger do frio.

- Sumos, fruta e vegetais são os seus melhores aliados nestes dias friorentos. O consumo de vitaminas, sais minerais e antioxidantes contribuem para minimizar o aparecimento das infeções típicas da estação.

- Evite os fritos, alimentos com muita gordura e os açúcares. Aliás, como no resto do ano.

- Evite o consumo de bebidas alcoólicas. Saiba que o álcool provoca vasodilatação, que acelera a perda de calor e o arrefecimento do corpo.

- Mantenha a prática de exercício físico habitual, mas evite fazê-lo ao ar livre. É uma boa altura para se resguardar no ginásio.

- Procure locais abrigados se a temperatura diminuir muito ou se houver muito vento.

- Em caso de frio intenso faça pequenos movimentos com os dedos, braços e pernas, de modo a evitar o arrefecimento do corpo.

- Mantenha-se seco e evite arrefecer com a roupa transpirada no corpo.

- Beba água para evitar a desidratação. Antes, durante e depois de toda e qualquer atividade física.

- Pode ainda recordar a entrevista de Ana Rita Lopes, coordenadora da unidade de Nutrição Clínica do Hospital Lusíadas Lisboa, em que a nutricionista explica quais os melhores alimentos para proteger a sua pele no inverno.