Há, pelo menos, quatro pessoas desaparecidas na sequência de uma avalanche no norte da Noruega, anunciaram esta quinta-feira as autoridades norueguesas.

De acordo com a Associated Press, estão a ser levadas a cabo buscas para encontrar as quatro pessoas que estão desaparecidas no vale de Tamok, perto da cidade de Tromsoe, zona onde o grupo se encontrava a esquiar.

No grupo estão uma mulher de nacionalidade sueca e três homens finlandeses.

Segundo o porta-voz da polícia, Morten Pettersen, citado pela Associated Press, havia “pouca probabilidade de conseguir um helicóptero na área” e, portanto, as buscas estão a ser dificultadas pelo mau tempo e falta de visibilidade.

Já um responsável do Hospital Universitário do Norte da Noruega, Baard Rannestad, refere que as "hipóteses de sobrevivência dos esquiadores diminuem a cada minuto que passa".