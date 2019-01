As péssimas condições atmosféricas dificultaram as autoridades indonésias de apurarem o estado do vulcão Anak Krakatoa depois de uma parte da cratera se ter desmoronado, causando o tsunami que causou mais de 400 vítimas mortais e deixou 22 mil pessoas desalojadas na Indonésia.

No entanto, as equipas do Planet, uma empresa de satélites, conseguiram encontrar aberturas no mau tempo e apurar a transformação sofrida pelo vulcão. Uma cratera deu origem a uma pequena baía.

As primeiras imagens do vulcão pós-tsunami foram captadas por aviões, mas não eram suficientemente claras para mostrarem a totalidade da mudança.