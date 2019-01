No passado dia 30 de dezembro, uma funcionária do McDonald’s foi agredida por um cliente num estabelecimento da cadeia de fast food na Flórida, nos Estados Unidos.

Brenda Biandudi, uma cliente, parou no McDonald's e, quando entrou, notou que o espaço estava praticamente vazio, uma vez que tinha apenas um homem que se encontrava a receber o pedido e a dirigir-se para a parte dos guardanapos e das palhinhas.

No entanto, quando o cliente chegou a essa zona, parece não ter gostado do que viu, uma vez que quando reparou que não havia guardanapos nem palhinhas ficou furioso e dirigiu-se ao balcão para reclamar, tendo acabado por se tornar violento com a funcionária que o atendia.

No vídeo partilhado nas redes sociais por Brenda, pode ver-se o homem a agarrá-la pela camisola e a tentar puxá-la por cima do balcão. A empregada reage de imediato e começa a responder com agressões para tentar fazer com que o cliente a largue.

Mais tarde, as autoridades daquela zona informaram que o homem acabou por ser detido.