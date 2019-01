Crónica sobre um (provável) auspicioso passeio no parque

Perante uma oposição ora perdida ora desfocada e em auto destruição, foi possível o PS chegar a esta altura sem que lhe pesem muito os óbvios custos, sobretudo sociais, desta sua experiência do assalto ao poder

Arrancou entretanto um novo ano, e é de certa forma antecipável que seja um ano da (possível, se alguma) reinvenção do cenário político dos partidos do antigo apoio ao governo mas também o da confirmação do declínio, se não houver uma reinvenção também, da oposição à direita do PS.

De repente, iluminados pelo novo ciclo, os partidos indefectíveis aliados dos últimos três anos, como aliás também este governo, relativamente à sua última legislatura, passaram nos seus discursos oficiais a não ser culpados de nada desta legislatura e, muito provavelmente, interrogam-se mesmo como foi possível chegar-se aqui nestas condições.

Nesta recta final, aparentemente – e aqui só o BE diverge neste ponto continua a acusar o PSD pelo seus próprios insucessos – terão perdido os restantes partidos o hábito de continuar a culpar o vencedor das eleições, que logo destronaram, pelo estado do país ou pelo insucesso das suas próprias políticas.

Esta geringonça desmultiplica-se, agora, no enorme trabalho de tentar convencer os portugueses que os apoiam de que nada do que se passou nestes últimos anos (a menos que seja bom) pode ter resultado dos seus acordos parlamentares, das suas votações concertadas e concentradas nas reversões estratégicas, da devolução aos sindicatos dos superiores interesses dos utentes serviços e transportes públicos e dos seus três orçamentos do Estado.

Estes são, pois, os dias do fim coisa e pela amostra não se vão fazer, entre eles, quaisquer prisioneiros.

Provavelmente este ano vamos, mesmo, assistir aos partidos da geringonça a fazer as reversões de si mesmo, o que de certa forma não pode deixar de ter-se como uma finíssima ironia.

Aliás quer parecer-me que é já sensível que os partidos, sobretudo o PS, começaram a experimentar a reformulação da narrativa desta legislatura e, de repente, a austeridade ainda existe e o caminho, afinal, ainda é difícil e não garante tudo a todos e já, no que só perderam para aí quatro anos a descobrir.

De repente a crispação, afinal, e por muito absurdo que pareça depois de três anos de vitórias e reversões várias, não desapareceu e instalou-se com estrondo para ficar até ver.

No entanto, perante uma oposição a espaços perdida e a outros desfocada e em auto destruição, foi possível que Costa, perante uma conjuntura que o defendeu e a habilidade (com traços de grande pragmatismo e toques de socialismo real na sua cegueira prática) de Centeno, que o PS chegasse a esta altura sem que lhe pesem muito os óbvios custos, sobretudo sociais, desta sua experiência do assalto ao poder.

Num país onde a falência do Estado das suas funções e serviços foram a moeda de troca dos benefícios de algumas clientelas, muitas perguntas se imporiam como método, para quem quisesse ser oposição, mas ficam sem resposta.

A luta pela manutenção, perpetuação e aumento desses privilégios, está já nas ruas impulsionada pela extrema-esquerda. E que fazem os outros?

Quem na oposição se deu, consequentemente, ao trabalho de – em vez de se juntar à esquerda folclórica a fazer blagues contra o Presidente (entretanto eleito e empossado) do Brasil, como Cristas fez – antes evidenciar aquilo que é hoje cristalino e óbvio e que é que os acordos da geringonça sobre as empresas de transportes públicos, ideológicos e táticos são a óbvia razão pela qual as greves de 2019 vão prejudicar, e muito, os seus utentes e os contribuintes? Se não acreditam que há aqui uma questão, ponham os olhos na Fertagus, sua fiabilidade e qualidade e tirem as óbvias conclusões.

Perante a óbvia agonia que vitima o SNS – a quem ninguém mais do Centeno tanto mal fez – onde está Rui Rio? Na iminência de uma Lei de Bases da Saúde que, ao que parece, pretende impor com reforçada violência o modelo de serviço de saúde, medido por estes padrões de serviço do atual SNS cada vez mais dignos da antiga Albânia ou da Venezuela, quem nos vem defender?

Contra o esbulho fiscal e a eternização da divergência do público/privado nos aumentos, nas horas de trabalho e nas prebendas privativas, quem se lembra de erguer as bandeiras?

Da ideia do alívio fiscal (ao invés da maior carga fiscal de sempre e da primeira perda de poder de compra depois da saída da troika e do aumento de pessoas no limiar da pobreza e da fome), quem vai ser o campeão?

Sobre estes temas e muitos mais impera um silêncio grave e negligente.

Os factos da legislatura, é muito evidente, não batem certo com a sua retórica! Mas a verdade, porém, é que para ser alternativa a Costa esta oposição tem ainda muito, mas mesmo muito, que trabalhar, para já não chega sequer para assustar.

Advogado na norma8advogados

pf@norma8.pt

Escreve à quinta-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990