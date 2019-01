Em Portugal, há mais de 30 mil vagas de emprego por preencher. No terceiro trimestre de 2018, registavam-se 30.031 postos de trabalho que não tinham quaisquer candidatos no país, algo que representa uma subida de 8,9% em termos homólogos, é o que dizem os dados do Ministério do Trabalho, divulgados na edição desta quinta-feira do Correio da Manhã.

Os mesmos números indicam que os setores com mais vagas por preencher são os do comércio e da restauração. No entanto, os setores que registam um maior aumento nos postos de trabalho sem candidatos foram a construção, +49,5%, e a administração pública, educação e saúde, +42,8%.

Em declarações ao CM, o líder da CGTP-IN, Arménio Carlos, disse que o número de empregos sem candidatos verifica um aumento devido a “salários baixos e vínculos precários”.