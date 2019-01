Vinte jogos, 17 vitórias, três empates, 48 golos marcados e oito sofridos. É este o incrível pecúlio do Liverpool de Jurgen Klopp na edição 2018/19 da Premier League já com uma jornada da segunda volta completada - e que jornada: 5-1 sobre o Arsenal, no antepenúltimo dia de 2018, numa tarde de glória de Firmino (hat-trick), Mané e Salah.

O Liverpool da época passada já entusiasmava bastante: basta recordar a extraordinária campanha na Liga dos Campeões, com a goleada no Dragão, nos oitavos-de-final (0-5), e em Anfield frente à Roma, nas meias-finais (5-2), além da dupla vitória sobre o City (3-0 em casa e 1-2 fora). No campeonato, porém, os momentos de brilhantismo, patenteados sobretudo pelo tal trio de luxo lá na frente, foram alternando com outros bem menos lustrosos, e que culminaram com um “modesto” quarto lugar final, a exatos 25 pontos do super City de Guardiola, Bernardo Silva e companhia.

As mudanças para esta temporada foram “residuais” - ou pelo menos assim aparentavam: o azarado Loris Karius foi despachado e para o seu lugar chegou Alisson, ex-Roma, que se tornou o guarda-redes mais caro do mundo (62,5 milhões de euros); Fabinho e Naby Keita chegaram para servir de apoio ao lote de médios já existente (e também suprir a ausência de Emre Çan, que se mudou para a Juventus); e Shaqiri, a pechincha vinda do despromovido Stoke (14,7 milhões) para prevenir algum problema físico com os três do costume.

Decorrida uma volta, o cenário é estrondoso: o Liverpool lidera com seis pontos de vantagem sobre o Tottenham (que já tem mais um jogo realizado) e sete sobre o Manchester City, cujo reduto irá visitar esta noite, naquele que é o jogo mais aguardado desta primeira metade de 2019 em Inglaterra. Os citizens vinham até há bem pouco tempo a protagonizar também uma temporada belíssima - perto da perfeição, até -, mas duas surpreendentes derrotas consecutivas (2-3 em casa com o Crystal Palace e 2-1 no terreno do Leicester, com o golo decisivo a pertencer ao português Ricardo) permitiram aos reds uma fuga bem para a frente. O triunfo no terreno do Southampton, por 3-1, na abertura da segunda volta indiciou sinais de retoma, que terão de ser confirmados hoje.

Título? Klopp nem quer ouvir A tarefa dos comandados de Guardiola, porém, está longe de ser fácil, como se pode perceber pelo percurso dos homens da cidade dos Beatles. O Liverpool, ainda invicto, soma nove triunfos consecutivos na Premier League - a última não-vitória data já de 3 de novembro, num empate (1-1) no terreno do Arsenal, precisamente a equipa que destroçou na última ronda - e tem aqui a oportunidade de aumentar para dez os pontos de vantagem sobre o adversário de hoje. Não sendo ainda uma margem decisiva, pois ficam a faltar 17 partidas e tudo pode acontecer - ainda para mais tratando-se do sempre imprevisível campeonato inglês -, seria já um avanço bastante considerável.

Neste caso, até um empate seria visto com bons olhos pelos reds, que aumentariam para sete os pontos de vantagem sobre o Tottenham e mantinham a mesma distância para o City. Na primeira volta, na jornada 8, o embate entre as duas equipas terminou com um 0-0, numa partida onde Mahrez desperdiçou uma grande penalidade nos instantes finais. Aí, os dois conjuntos estavam lado a lado no topo da classificação, com 20 pontos, tal como o Chelsea, também protagonista de uma entrada de leão; os blues, entretanto, perderam gás e entraram para esta ronda 21 já com 11 pontos de atraso para o Liverpool e quatro para o City. O próprio treinador do gigante londrino, Maurizio Sarri, assumia ontem que “o título vai ficar entre Liverpool e City”, atirando já a toalha ao chão no que diz respeito a essa luta.

Quem ainda não admite conversas sobre o título é Jurgen Klopp. Apesar da euforia que vai rodeando a campanha do Liverpool - que não é campeão inglês há 29 anos e já não era líder com seis pontos de vantagem há 16 -, o carismático técnico alemão lembra que ainda há muito por jogar e alerta para o poderio dos adversários. “O Tottenham está a voar: tiveram um verão complicado mas têm estado brilhantes. E o City está a sete pontos mas vai agora jogar em casa contra nós: se eu estivesse no lado deles, pensaria que estava apenas a quatro. Para mim, ainda é a melhor equipa do mundo. Apenas os pontos mudaram, não a preparação para o jogo. A única coisa que nos importa é o nosso desempenho e manter este nível. É bom, mas é apenas isso. Criámos uma base para o resto da época, estamos na luta e isso é importante”, frisou Klopp, completando depois a sua ideia: “Não queremos fazer-nos mais pequenos do que somos, mas sinto que aqui ninguém está habituado ao sucesso do Liverpool. Tenho ouvido muitas vezes que, nos últimos dez anos, quem é primeiro no Natal vence o campeonato, menos o Liverpool. Não aconteceu nada até agora. Podemos e devemos estar orgulhosos daquilo que a equipa tem feito esta temporada, mas ainda é apenas o início de uma longa caminhada, tanto em termos individuais como coletivos. Se querem ter garantias, escolham outro desporto. Se eu vir alguém em entrevista pré-jogo a perguntar sobre maio ou qualquer coisa assim, vou tirar o microfone e atirá-lo para algum lado. Porque não é justo. Nós temos de jogar futebol e não pensar no que vamos fazer no verão.”

O fenómeno dos jogos grandes Uma das grandes curiosidades em relação à Premier League é o facto de, como vai acontecer nesta ronda, haver quase em todas as jornadas um “jogo grande”. Tal deve-se à existência de várias equipas de grande qualidade e dimensão, obviamente, mas também a várias condicionantes na hora de realizar os sorteios para cada temporada.

Uma delas é o facto de os clubes do top-6 (ou seja, que tenham terminado nos seis primeiros lugares na época anterior) nunca se poderem defrontar todos na mesma jornada, numa clara jogada de marketing, que obriga a um espalhar dos encontros mais competitivos pelo calendário. Mas também a obrigatoriedade de em todas as rondas haver duas equipas do top-8 da época anterior em confronto direto. Há ainda a especificidade de nenhuma equipa poder jogar mais de dois jogos seguidos em casa, bem como a particularidade secular de a segunda volta não respeitar a primeira - razão pela qual, por exemplo, o Liverpool defrontou o Manchester City na jornada 8 e agora vai já voltar a enfrentar os citizens na segunda ronda da segunda volta. Uma medida promovida para fomentar a imprevisibilidade e competitividade da prova - mas também, obviamente, rentabilizar o produto e a marca, que neste caso é a própria Premier League.