Esta quinta-feira, a China tornou-se no primeiro país a conseguir aterrar uma sonda - a Chang'e-4 - naquele que é o lado mais afastado da Lua (lado oculto), informou a televisão estatal.

A sonda Chang'e 4 é o nome da deusa chinesa da Lua e pousou hoje no satélite natural da Terra. Tudo aconteceu pelas 10h26 em Pequim (03h26 em Lisboa).

A Chang'e 4 foi lançada no sábado passado, dia 29 de dezembro, do Centro Espacial de Xichang, no sul da China.

O objetivo do lançamento desta sonda é o de testar o crescimento de plantas e captar sinais de radiofrequência. No entanto, as experiências não ficam por aqui e, para o ano, em 2020, a China pretende enviar uma outra sonda, a Chang'e 5, com o objetivo de esta regressar à Terra com amostras de matéria recolhidas na Lua.