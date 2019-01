De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Lisboa as temperaturas mínimas vão descer de oito para quatro graus Celsius durante o dia de hoje.

Na sexta-feira ocorre uma subida da temperatura, mas não muito significativa, uma vez que os termómetros apenas deverão bater nos 14 graus Celsius.

A região mais fria será Trás-os-Montes, onde as mínimas vão ser negativas, podendo mesmo os termómetros chegar aos três graus negativos na sexta-feira em Bragança.

Também na Guarda as mínimas descem até aos dois graus negativos, com máximas de apenas nove graus.

No entanto, apesar do frio, o IPMA indica que o céu se vai manter limpo, "embora com nebulosidade matinal em alguns locais".

O tempo deverá manter-se muito frio até, pelo menos, amanhã, sexta-feira.