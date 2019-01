A Guardia Civil espanhola apanhou dois migrantes subsarianos que tentavam cruzar a fronteira de Melilha para entrar na Europa escondidos em colchões.

Para fazerem a viagem os dois homens terão pago milhares de euros.

Um vídeo partilhado no último sábado pelo senador espanhol Jon Inarritu mostra o momento em que os migrantes foram descobertos, após uma inspeção a um veículo que fazia a viagem com colchões no tejadilho.

Os dois homens acabaram por ser encaminhados para um centro de acolhimento para migrantes.

Veja o momento.