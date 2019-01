O povo gritava: “O Diabo está à solta!”

Que raio de noite aquela!

E raios! Coriscos também. Ventos verdadeiramente endemoninhados. Chuva da grossa.

O novo ano entrava em Portugal pela porta da desgraça.

Em Lisboa, iam-se fazendo listas de acidentes.

Às 3h15 abateu parte da empena do prédio n.º 76 da Rua Conde Valbom, tendo a derrocada provocado prejuízos no último andar. Moradores ligeiramente feridos: o Sr. Jaime Alves dos Santos e da Sr.ª D. Maria Leonor dos Santos. Internados no Hospital de São José.

Às 5h30, as luzes do Teatro Apolo apagaram-se. Uma rajada de vento tombou o grande cartaz da fachada, arrastou duas figuras de ferro fundido e uma pilastra de alvenaria desabou sobre o passeio.

Às 6 horas em ponto voaram pelos céus da capital os tapumes de madeira que circundavam a Casa da Moeda.

Às 7h30 abateram as empenas dos prédios n.º 31 e 33, na Picheleira, causando prejuízos importantes no telhado dos prédios n.º 25 e 29. Os bombeiros da 4.ª Companhia não tiveram mãos a medir.

Que maldição era esta que dominava as forças da natureza a seu bel-prazer?

Barcos. O Tejo rugia furioso como um tritão enjaulado. Fundeados em Alcântara, o Alferrarede e o Pinhel, ambos pertencentes à CUF, barcos de carga, pareciam cascas de nozes. As amarras do primeiro rasgaram-se como fiapos e foi embater no segundo com tal violência que os estragos provocados seriam de enorme monta.

Três fragatas carregadas de sal afundaram-se frente a Alcochete. O vapor Klintz, que viera da Estónia, encalhou num banco de areia do Montijo.

Na Exposição do Mundo Português, ali a Belém, a Nau Portugal ficou à mercê da corrente. Telhas de vários pavilhões voavam como aves enlouquecidas. Havia gente dentro da valiosa embarcação. Clamavam por socorros, os pobres náufragos. Era assunto de estadão. Leitão de Barros, o homem que idealizara a nau, compareceu no local, marimbando-se para a tempestade. Trazia o coração nas mãos. O administrador-geral do Porto de Lisboa, engenheiro Sá Nogueira, dava ordens que poucos ouviam para lá das trombetas do vento apocalíptico. Chaminés desfaziam-se para os lados da Ajuda; as inundações multiplicavam-se, incontáveis; as linhas telefónicas emudeceram; a própria rádio sentiu a sua voz interrompida.

No dia seguinte, no Cais do Ginjal, quarenta pipas de vinho boiavam no rio. Tinham caído da fragata que pertencia à firma Bento José Pereira, com escritório na Rua Victor Cordon. Tripulantes, que eram três, nem vê-los. As buscas foram intensas mas a morte chegara à barra do Tejo.

Ah! A Senhora da Gadanha tem sempre hora marcada para aparecer, sinistra e cobarde como é.

Numa vacaria anexa ao Instituto Superior de Agronomia, residiam o encarregado João Rodrigues e sua família. Dormiam a sono solto quando a intempérie perdeu o tino. O telhado afundou-se na zona da cozinha. A filha mais nova do Sr. João, modista de chapéus, menina bonita do bairro, nubente há apenas uma quinzena, foi soterrada por uma amálgama de lama e barro.

Quando os bombeiros da 2.ª companhia chegaram ao local, ainda estava viva. Mas já não conseguia gritar por socorro, pulmões entupidos, garganta rasgada. Foi de urgência para São José. De nada lhe valeu. A morte continuava ativa nessa noite de São Silvestre, em Lisboa.

Árvores dobradas como se fizessem vénias às forças do demónio. Ruas apinhadas de destroços. Lamentos pelo meio do uivo do vento. O choro dos que sofriam.

O rebocador Cabo da Roca percorria o rio de vagas possuídas com a coragem de um Bartolomeu Dias enfrentando o Adamastor. Conseguiu recolher os tripulantes do barco de pesca Bela Benvinda que encalhara defronte do Olho de Boi. Rombo largo no casco, golfadas atirando-o para o fundo. Não foi capaz de fintar o seu destino. Salvaram-se os homens.

Pela manhã, o vento virou a norte, o tufão desfez-se, um céu azul voltou a espreitar por entre as nuvens, houve até uma amostra morna de sol. Tal como viera, sem se fazer anunciar, a borrasca partira. Deixara atrás de si os destroços da sua cólera sem sentido. Para qualquer dia regressar...