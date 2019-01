Bob Dylan está de regresso a Portugal. O músico americano vai subir ao palco no coliseu do Porto no dia 1 de maio, naquele que é o seu único espetáculo previsto em Portugal em 2019.

Os bilhetes vão ser colocados à venda este sábado, dia 5 de janeiro, e os preços vão variar entre os 40 e os 140 euros.

Recorde-se que Bob Dylan atuou em Lisboa em março do ano passado e esgotou o Altice Arena.

Em 2016, o músico recebeu o Nobel da Literatura.