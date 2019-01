A polícia de Ibiza apanhou um homem a conduzir de maneira perigosa na madrugada de Ano Novo. E depois de lhe efetuar os testes de substâncias psicoativas, os agentes descobriram que dava positivo a todas as drogas ilegais detetáveis. O condutor, de 31 anos, conduzia sob influência de cocaína, metanfetaminas, opiáceos, canábis e anfetaminas. Só um dos testes deu negativo: o do álcool.

Segundo um comunicado das autoridades, o homem circulava de forma “errática”, por volta das três da manhã, perto do porto de Ibiza, com uma condução “manifestamente temerária” que era “um perigo para os demais utentes da via pública”. Os agentes decidiram mandar parar o veículo e efetuar os testes de álcool e de drogas ao condutor devido à sua “atitude suspeita e nervosismo”.

A polícia encontrou na roupa do suspeito “20 pastilhas rosas retangulares, seis pastilhas roxas com o desenho de uma caveira.” Foram encontrados também dois invólucros “com cerca de 0,8 gramas” de uma substância “que parece cocaína”, juntamente com 0,15 gramas de uma “substância roxa”. O condutor será agora acusado de delitos contra a segurança e saúde públicas