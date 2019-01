O mercado automóvel registou um crescimento de 2,6% em 2018, face ao período homólogo, com 273.213 novos veículos colocados em circulação, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

“No período de janeiro a dezembro de 2018, foram colocados em circulação 273.213 novos veículos, o que representou um crescimento homólogo de 2,6%”, disse, em comunicado, a ACAP.

Em dezembro, por sua vez, foram matriculados 20.672 veículos automóveis, uma redução de 6,9% em comparação com igual mês do ano anterior.

Por categoria, em dezembro, foram registados 16.157 automóveis ligeiros de passageiros novos, menos 5,3% do que no mês homólogo de 2017.

No acumulado dos 12 meses, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 228.290 unidades, o que se traduziu num aumento de 2,8% relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Por seu turno, o mercado de veículos ligeiros de mercadorias registou, em dezembro de 2018, 4.060 unidades matriculadas, uma diminuição de 11,1% face ao período homólogo.

Entre janeiro e dezembro, o mercado em causa atingiu 39.306 unidades registadas, um avanço de 2% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Já no que se refere ao mercado de veículos pesados (que engloba veículos de passageiros e de mercadorias), em dezembro, verificou-se uma queda homóloga de 22,2%, tendo sido comercializados 455 veículos.

Nos 12 meses de 2018, as matrículas de pesados atingiram as 5.617 unidades, o que representou um decréscimo de 2% relativamente ao mesmo período de 2017.