O ministro do Planeamento e das Infraestruturas garantiu esta quarta-feira que as obras de reconstrução das casas afetadas pelos incêndios de outubro de 2017 estarão concluídas na primavera.

"Durante a primavera, teremos todas as casas entregues às famílias, espero eu, salvo algum caso que, por razões legais, possa ter algum tipo de dificuldade", disse Pedro Marques aos jornalistas, depois de entregar chaves de habitações que foram reconstruídas, nos concelhos de Vouzela e Tondela. Estes são dois dos 32 concelhos afetados pelos incêndios a 15 de outubro de 2017.

"Temos, por um lado, a sensação do dever cumprido cada vez que uma casa é concluída e é entregue às famílias, mas, por outro lado, sempre aquela inquietação de quem quer ver todo este trabalho concluído", acrescentou o responsável.

Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, explicou aos jornalistas que dos mais de 800 pedidos contemplados pelo Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente, 796 referem-se a habitações total ou parcialmente destruídas. Estas implicam um investimento de 56,9 milhões de euros do Orçamento do Estado. "Destas, estão concluídas 455 habitações e, em diferentes fases de execução, temos 334 habitações", explicou a responsável, referindo que ainda existem “sete habitações de reconstrução parcial, onde as pessoas estão a viver, que não iniciaram a reconstrução”. Até agora, foram pagos 30,6 milhões de euros às famílias e às empresas de construção.