O antigo futebolista António Simões, que foi assaltado e agredido no sábado passado, na cidade da Praia, em Cabo Verde, foi operado na última segunda-feira com sucesso a uma fratura na anca no Hospital da Luz.

"A Direção Clínica do Hospital da Luz Lisboa informa, a pedido e com a autorização da família, que o ex-futebolista António Simões foi submetido, no passado dia 31 de dezembro neste Hospital, a uma cirurgia a uma fratura da anca. A cirurgia foi realizada por uma equipa chefiada pelo ortopedista Vítor Pereira, médico especialista do Hospital da Luz. O procedimento decorreu sem intercorrências", lê-se num comunicado da unidade hospitalar, que acrescenta ainda que António Simões “deverá ter alta muito em breve”.

A antiga glória do Benfica teve de ser assistido no Hospital Dr. Agostinho Neto e acabou por ser transportado para Portugal, na sequência dos ferimentos sofridos.

O presidente da Casa Benfica da Praia revelou que o assaltante já foi detido pelas autoridades.

Recorde-se que António Simões ajudou o Benfica a conquistar a Taça dos Campeões nos anos 60 e a seleção nacional a conquistar o terceiro lugar no Mundial de 1966.